Dronken Drachtster rijdt zonder verlichting

Publicatie: zo 07 oktober 2018 12.06 uur

DRACHTEN - Een 31-jarige automobilist uit Drachten liep vrijdagnacht tegen de lamp toen hij zonder verlichting door Drachten reed. Het viel agenten ook op en de man werd rond 1.15 uur aangehouden op de Mariëngaard te Drachten.

Bij de controle bleek dat de man onder invloed van alcohol was. Omdat er ook vermoedens van drugsgebruik waren, is bij de Drachtster een speekseltest afgenomen. Ook deze test was positief.

Op het bureau is van hem een bloedproef afgenomen en is zijn rijbewijs meteen ingevorderd en heeft hij een rijverbod gekregen.

Binnenkort komt de uitslag van de bloedproef en wordt er proces-verbaal opgemaakt.