Geslaagd Oktoberfest in Kollum

Publicatie: zo 07 oktober 2018 12.03 uur

KOLLUM - Na het grote succes van voorgaande edities organiseerde de Paradisobar vrijdag- en zaterdagavond wederom een Oktoberfest. In een mega grote feesttent aan de Hesseweg in Kollum barstte het feest los. Pullen bier, broodjes braadworst, lederhose en Heidi’s en Peter’s. De feesttent was omgetoverd tot 1 grote bierstube, lange rijen tafels, sneeuwkanonnen en après skihutten.

Twee dagen feest in Duitse sfeer met op vrijdagavond optredens van Gaatze Bosma, Marco Kraats en de Mega Apres Ski Drive in. Zaterdagavond stonden op het podium “Tonca Ohne Gewähr”, Die Geilen Mädeln en DJ Timmie Tirol. Wederom een succesvol Oktoberfest in Kollum.

FOTONIEUWS