Grondboor gestolen in Drachten

Publicatie: za 06 oktober 2018 20.51 uur

DRACHTEN - Aan de Wetterwille in Drachten is vrijdagnacht een grondboor gestolen. De grondboor lag in een laadbak van een auto. De diefstal moet volgens de gedupeerde plaatsgevonden hebben tussen 20.00 uur en zaterdag 8.00 uur.

Er is bij de politie aangifte van diefstal gedaan.