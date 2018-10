Dag van de ouderen in de gemeente Kollumerland

Publicatie: za 06 oktober 2018 20.24 uur

WESTERGEEST - In de gemeente Kollumerland werd zaterdag de Dag van de Ouderen gevierd. Zaterdagmiddag kwamen veel ouderen uit de gemeente Kollumerland naar MFC “De Tredder” in Westergeest. Ze werden daar welkom geheten door voorzitter Wierd Kooistra, Kooistra sprak o.a. over dat dit misschien wel laatste Dag van de Ouderen kon zijn in de gemeente Kollumerland, doordat de gemeente gaat fuseren.

“Tetje van Toen” gaf een optreden met het programma “Uit het leven gegrepen”. Creatieve en drijvende kracht is Adriana Westra. Zij weet al meer dan 14 jaar muziek en theater met elkaar te verbinden.

Tetje van Toen is een gezellig stadstypetje. Zij kletst en zwetst op humoristische wijze verhalen en liedjes aan elkaar. Een unieke voorstelling, die zorgde voor gezelligheid en ontspanning.

FOTONIEUWS