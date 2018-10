De UFO World Finals Dogfrisbee

Publicatie: za 06 oktober 2018 20.01 uur

HOUTIGEHAGE - De UFO World Finals Dogfrisbee vinden dit jaar voor het eerst in Nederland plaats. In het weekend van 6 en 7 oktober 2018 zullen hond en baas hun kunsten laten zien en samen om de titel in de verschillende disciplines strijden. Internationale juryleden zullen de teams dit weekend beoordelen want er kan maar 1 als wereldkampioen naar huis gaan.

Bezoekers van het WK kunnen in de freestyle klasse adembenemende shows verwachten, waarin hond en baas binnen twee minuten verschillende trucjes laten zien. De “handler” gooit de frisbee op verschillende, kunstzinnige manieren en de hond vangt deze door zijn hele lichaam in te zetten. Bijzonder: Iedereen geeft zelf de muziek op die tijdens de show gespeeld wordt. Het doel is dan ook dat de show bij de muziek past.

In de distance klasse gaat het om verre worpen en de snelste honden. Binnen 1 minuut dienen er zo veel mogelijk punten behaald te worden, door de hond op bepaalde afstanden de frisbee te laten vangen.

Op vrijdag, 5 oktober is er nog de mogelijkheid zich tijdens de ‘Last Chance Major’ te kwalificeren, maar de meeste hebben over het jaar verspreid al de benodigde punten behaald.

Het team van Fly 'em High is druk bezig om alle voorbereidingen te treffen om dit grote evenement een succes te laten worden. Naast de wedstrijd zal er voor de bezoekers nog meer te beleven zijn: Stands met verschillende producten voor hond en mens, een springkussen voor de kinderen en u kunt zelf ook eens een frisbee gooien!

De toegang is gratis en in de kantine zijn versnaperingen te krijgen. Bezoekershonden zijn uiteraard welkom. Het WK zal plaatsvinden op het voetbalveld in Houtigehage.

