F-16's gaan weer avondvliegen in oktober

Publicatie: za 06 oktober 2018 20.00 uur

DOKKUM - De F-16's van de Koninklijke Luchtmacht vliegen vanaf maandag 8 oktober 2018 weer in de avonduren. In de weken 41, 44, 45, 47, 48 en 50 wordt er vanaf vliegbasis Volkel en Leeuwarden van maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 00.00 uur. De avondvliegoefeningen zijn volgens de Luchtmacht noodzakelijk om grondpersoneel en vliegers optimaal voor te bereiden op hun taak, 24/7 inzetbaar zijn, waar dan ook ter wereld.

De daadwerkelijke inzet van F-16's vindt voornamelijk plaats bij duisternis. Het toestel is uitgerust voor nachtelijke operaties. Zo heeft de vlieger de beschikking over geavanceerde nachtzichtapparatuur. Om deze middelen optimaal te kunnen benutten tijdens huidige en toekomstige missies moet er regelmatig getraind worden, ook in het donker.

Voor de F-16 vliegers van de Koninklijke Luchtmacht zijn deze vluchten essentieel om de inzetgereedheid te waarborgen. Momenteel opereren F-16's vanuit Jordanië in coalitieverband in de strijd tegen IS.

Wilt u meer weten over de vliegbewegingen, zie luchtmacht.nl/vliegbewegingen. Voor vragen en geluidshinderklachten kunt u bellen met het gratis telefoonnummer 0800 - 0226033. Klachten kunnen eveneens worden ingediend via luchtmacht.nl/geluidshinder