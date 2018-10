Hondenhater verspreidt droge worst met naalden

Publicatie: za 06 oktober 2018 17.26 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Het lijkt erop dat er een hondenhater actief is in de omgeving van Drachtstercompagnie. De politie kreeg zaterdagmiddag een melding dat er in het dorp een stuk droge worst werd aangetroffen met daarin naalden.

De politie van Drachten waarschuwt hondenbezitters om goed op te letten bij het uitlaten van hun hond. De politie vraagt zich bovendien af of er mensen zijn die verdachte situaties hebben aangetroffen (of ook stukken worst met daarin naalden). De politie heeft niet laten weten waar het stuk worst exact werd gevonden.