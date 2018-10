Goedgevulde 'langste tafel' in Drachten

Publicatie: za 06 oktober 2018 16.50 uur

DRACHTEN - In Drachten en Gorredijk is donderdag De Langste Tafel gedekt voor repectievelijk ongeveer 450 mensen en 50 mensen. Men kon dit jaar schuiven aan de eettafels van Sûnenz in Drachten en De Miente in Gorredijk. Het evenement wordt georganiseerd in het kader van de Week tegen de Eenzaamheid.

Samen eten is een leuke manier om mensen te ontmoeten en saamhorigheid te creëren. Daarom houdt Sûnenz dit jaar voor de zesde keer De Langste Tafel. Vorig jaar schoven er in Drachten en Gorredijk gezamenlijk 630 mensen aan de lange eettafel.

FOTONIEUWS