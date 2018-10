Dokkum: Sinterklaasintocht met echte zwarte pieten

Publicatie: za 06 oktober 2018 12.40 uur

DOKKUM - De intocht van Sinterklaas in Dokkum zal dit jaar weer traditioneel met echte zwarte pieten plaatsvinden. Dat meldt de organisatie op Facebook. "Zaterdag 17 november komt hij weer naar onze prachtige binnenstad met dit jaar maar liefst 65 echte, traditionele 'Zwarte Pieten' in alle soorten en maten. Gewoon zoals het hoort en zoals het altijd is geweest!"

De Sint Nicolaas Centrale Friesland kiest expliciet niet voor de lijn die de NTR bewandelt. De tv-zender nam vorig jaar de gehele intocht van Dokkum over en daarbij werden ook roetveeg-pieten ingezet. De intocht moest door de gemeente betaald worden en het ging om een bedrag van bijna 600.000 euro.