Scooterrrijder vlucht na aanrijding in Ureterp

Publicatie: za 06 oktober 2018 11.05 uur

URETERP - In de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 01.20 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval op het Selmien East in Ureterp. Op deze weg kwamen een scooterrijder en een fietser met elkaar in botsing. Volgens de fietser raakte de scooterrijder de fietser en kwam hij daarbij ten val. Hij raakte door de klap dusdanig gewond dat hij per ambulance naar het ziekenhuis is overgebracht.

De scooterrijder is er na het ongeval vandoor gedaan. Door de klap lagen de brokstukken van de scooter verspreid over de weg. De fietser had geen signalement van de man, omdat hij een helm droeg en deze niet heeft afgedaan. Een politiebus heeft de zwaar beschadigde fiets opgehaald om verder onderzoek te doen. Een motoragent heeft nog een zoekslag gemaakt in de omgeving, maar ook hij trof de scooterrijder niet meer aan.