Brand bij pizzeria aan Noordkade in Drachten

Publicatie: vr 05 oktober 2018 18.45 uur

DRACHTEN - Bij een pizzeria aan de Noordkade in Drachten is vrijdag aan het begin van de avond brand uitgebroken. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in het pand en woedde in de keuken en sloeg door naar de eerste verdieping.

Al snel werd er opgeschaald naar middelbrand en het restaurant en de omliggende panden werden ontruimd. Bij de brand kwam veel rook vrij, wat veel mensen naar de plek van de brand trok. Door middel van een binnenaanval heeft de brandweer het vuur weten te blussen.

Alle gasten en bewoners konden tijdig het restaurant en de omliggende panden verlaten. Voor zover bekend raakte niemand bij de brand gewond. De brandweer heeft met een ventilator de rook uit de panden geblazen.

FOTONIEUWS