12 dagen geen treinen: Buitenpost - Groningen

Publicatie: vr 05 oktober 2018 17.14 uur

BUITENPOST - In verband met werkzaamheden aan het spoor bij de Paterswoldseweg in Groningen rijden er van 16 oktober tot 28 oktober geen treinen tussen Groningen en Buitenpost. Er vinden grote werkzaamheden plaats aan het spoor ten behoeve van het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden. Hierdoor is er geen treinverkeer mogelijk op het traject naar Buitenpost.

Arriva zet vervangende bussen in. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd. Voor studenten heeft Arriva een gepaste oplossing. Van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 oktober rijden er tussen 7.20 uur en 9.20 uur ieder halfuur snelbussen rechtstreeks van Buitenpost naar het Zernike complex. In verband met de ruimte in de bus is het meenemen van fietsen helaas niet mogelijk.