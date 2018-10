Vrouwen met drank op maken brokken in verkeer

Publicatie: vr 05 oktober 2018 14.00 uur

LEEUWARDEN - Op de drankzitting van de politierechter in Leeuwarden is een 49-jarige inwoonster van Kollumerzwaag vrijdag veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur, plus 20 uur voorwaardelijk. De vrouw kreeg een rijontzegging opgelegd van een jaar plus een half jaar voorwaardelijk. Ze was op 20 juni bij het Van der Valk Hotel in Hurdegaryp tegen een geparkeerde auto gereden. Een omstander belde de politie.

Roerige periode

De vrouw had veel teveel gedronken. Uit de ademtest bleek dat ze met een alcoholpromillage van 2,81 meer dan vijf keer meer had gedronken dan wettelijk is toegestaan. Haar rijbewijs werd ingevorderd. De vrouw zei dat het destijds een roerige periode in haar leven was. Ze heeft meteen stappen ondernomen, ze liet zich opnemen in een kliniek van Verslavingszorg Noord-Nederland.

'Heel blij'

De vrouw had een blanco strafblad. Officier van justitie Durk Bootsma hield daar rekening mee. De officier zei dat hij 'heel blij' was dat de Kollumerzwaagse zelf stappen had genomen om met haar problemen aan de slag te gaan. Ze is er nog niet, ze moet bij het CBR nog een heel traject doorlopen om aan te tonen dat ze geschikt is om aan het verkeer deel te nemen. Bootsma eiste een werkstraf van 80 uur en een rijontzegging van een jaar plus een half jaar voorwaardelijk.

Eenzijdig ongeval

De rechter hield nog iets meer dan de officier rekening met de persoonlijke omstandigheden van de vrouw. Een 53-jarige inwoonster van Wijnjewoude was vier dagen na de Kollumerzwaagse ook betrokken bij een eenzijdig ongeval. Zij was op de Merkebuorren in haar woonplaats met haar auto tegen een boom gereden. Ook zij had teveel gedronken: zij produceerde een alcoholpromillage van 1,9, bijna vier keer teveel.

Nog geen werkstraf

De vrouw was in de auto gestapt omdat haar zoon plotseling was weggelopen. Bij de politie had ze gezegd dat ze drie glazen wijn had gedronken, maar de rechter vermoedde dat het er meer moeten zijn geweest. Ook zij moest zich bij het CBR melden voor een geschiktheidsonderzoek. Qua promillage kwam de vrouw nog niet in aanmerking voor een werkstraf. Zij kreeg een geldboete van 800 euro en een rijontzegging van acht maanden waarvan de helft voorwaardelijk.