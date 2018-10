SimmerTime Dokkum verplaatst naar Leeuwarden

Publicatie: vr 05 oktober 2018 11.48 uur

DOKKUM - Het SimmerTime concert in een grote tent in Dokkum wordt verplaatst naar Leeuwarden. Er zouden drie concerten in september in Dokkum worden gehouden maar door stormachtig weer kon de tent niet worden opgebouwd.

Iedereen die tickets had gekocht, is inmiddels per e-mail door de organisatie geïnformeerd. De organisatie zegt dat de koudere herfstperiode niet geschikt is voor een concert in een tent. Daarom is gekozen om voor een slotfeest uit te wijken naar het WTC Expo in Leeuwarden. De drie concerten worden ingehaald op 25 november met een middag- en avondconcert. De organisatie belooft dat de nieuwe locatie wordt omgetoverd tot een sfeervolle ruimte.