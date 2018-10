Vrijwilligers Oosternijkerk bouwen zelf brug

Publicatie: vr 05 oktober 2018 10.40 uur

OOSTERNIJKERK - Na vijf jaar van voorbereiding en inspanning zijn vrijwilligers van Oosternijkerk twee weken geleden begonnen om een dam met een duiker in de opvaart naar De Paezens net buiten het dorp te vervangen door een brug. Donderdagmorgen werd het brugdeel geplaatst.

Voor het dorpsbelang en de ijsvereniging van Oosternijkerk kwam een lang gekoesterde wens in vervulling om een vaarverbinding voor kleine vaartuigen tot stand te brengen tussen het dorp en De Peazens. Er is een uitneembare schuif aangebracht om in de winterperiode het water op peil te houden zodat er op het water bij De Fiver geschaatst kan worden.

Het dorp heeft het initiatief voor dit project genomen, heeft geld bijeengebracht, sponsoren gezocht en heeft de uitvoering voor een groot gedeelte op zich genomen. De uitvoering is in handen van Johan Dijkstra en Willem Postma. Nadat de brug gereed is valt de brug onder de verantwoordelijkheid van de gemeente die ook zorg draagt voor het onderhoud.

Gedurende de werkzaamheden kan gebruik worden gemaakt van een tijdelijke brug. De planning is dat de werkzaamheden aan het eind van het jaar gereed zijn.

