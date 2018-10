Brand op jacht op Waddenzee

Publicatie: vr 05 oktober 2018 09.50 uur

LAUWERSOOG - De reddingboot van KNRM station Lauweroog en de brandweer van Zoutkamp moesten vrijdagmorgen uitrukken voor een brandmelding aan boord van een jacht op de Waddenzee.

Enkele brandweermannen stapten aan boord van de reddingboot en voeren uit richting het jacht, dat net buiten de havenmonding lag. Een berger was inmiddels al ter plaatse en kon melden dat de brand onder controle was. De brandweer heeft onder andere met een warmtebeeldcamera nog een controle uitgevoerd.

Waarschijnlijk door een gesprongen carterleiding was er hevige rookontwikkeling ontstaan in de machinekamer. De opvarenden bleven ongedeerd. De brandweer van Schiermonnikoog was ook voor deze melding gealarmeerd, maar deze hoefde niet in actie te komen.

