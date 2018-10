Politie grijpt in bij ruzie in Surhuisterveen

Publicatie: vr 05 oktober 2018 09.34 uur

SURHUISTERVEEN - De politie moest donderdagavond in actie komen in het centrum van Surhuisterveen. Twee groepen jongeren hadden daar ruzie met elkaar gekregen. Omdat er een flinke toeloop van mensen ontstond, is de politie met meerdere eenheden ter plaatse gegaan.

De politie laat deze site weten dat uiteindelijk één persoon is aangehouden op de Kolk. Het gaat om een 17-jarige jongeman uit Surhuisterveen. Hij wordt verdacht van het vernielen van een fiets.