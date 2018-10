Drie kittens gedumpt in plastic tas in Drachten

Publicatie: do 04 oktober 2018 13.17 uur

DRACHTEN - Voor drie pasgeboren kittens is het donderdag toch nog 'dierendag' geworden. Ze waren gedumpt in het centrum van Drachten. Een voorbijganger vond ze woensdag rond 16.30 op het Sander Israëlsplein. Ze zaten vast in een afgesloten plastic tas van de Albert Heijn.

De kittens zijn via de dierenambulance uiteindelijk overgebracht naar het dierenasiel. Daar werden ze op dierendag goed verzorgd. Volgens het dierenasiel De Swinge zijn de kittens ongeveer 6 weken oud. "Ze waren onder de indruk van hun avontuur, maar beginnen zich weer wat te ontspannen." zo laat het dierenasiel weten. "Ze zullen, net zoals al onze andere kittens, liefdevol opgenomen worden in een gastgezin om daar verder bij te komen."

De politie is op de hoogte en heeft de zaak in onderzoek.