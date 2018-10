Bord wijst op fietspad bij busstation Drachten

Publicatie: do 04 oktober 2018 11.23 uur

DRACHTEN - Een goed geel bord moet fietsers van de weg houden bij het Van Knobelsdorffplein in Drachten. Bij het busstation is een nieuw fietspad aangelegd, maar omdat de situatie onduidelijk is, belanden de tweewielers toch op de weg. Omdat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden met bussen en auto’s stelde raadslid Roy Postma van D66 dinsdagavond vragen aan de wethouder Robert Bakker.

Die bleek op de hoogte van de problematiek. Naast betontegels die het fietspad extra accentueren, is er inmiddels een groot geel bord geplaatst. "Maar je ziet dat de fietsers nog wel moeten wennen." Op de vraag van ELP-voorman Yntze de Vries of het Shared Space-gebeuren niet tot de problemen leidt, is Bakker duidelijk. "Het is een terugkerende discussie, maar het blijkt dat een Shared Space-omgeving werkt. Verkeersdeelnemers letten meer op elkaar en er zijn minder ongelukken. Gisteren was hier nog een Japanse delegatie om zich bij te laten praten hoe geweldig dat bij ons werkt. Zo zie je maar dat de meningen kunnen verschillen."