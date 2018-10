'Vinger aan pols politiesterkte evenementen'

Publicatie: do 04 oktober 2018 11.21 uur

DRACHTEN - Burgemeester Ton van Mourik vindt het te kort door de bocht om te stellen dat het onveiliger wordt nu er steeds meer agenten worden omgeschoold om het tekort aan rechercheurs aan te vullen. Hij vindt echter dat er wel een vinger aan de pols gehouden moet worden.

Volgens Van Mourik wordt er qua sterkte onderling uitgewisseld mocht dat nodig zijn, zodat er zich geen capaciteitsproblemen voor doen. Toch zou dat in situaties kunnen knijpen. "Aan de ene kant is de uitwisseling een geruststelling. Aan de andere kant maakt het mij ook wat onzeker. We zitten nu in een jaar waarin een extreem aantal grote evenementen plaats hebben gevonden. Denk ook aan de intocht van Sinterklaas in Dokkum vorig jaar, waar ook onze mensen behoorlijk mee doende waren. Er wordt dus vrij gemakkelijk tussen de verschillende teams een beroep op elkaar gedaan. Wij waren blij dat we voldoende sterkte konden regelen voor bijvoorbeeld De Veenhoop om maar wat te noemen. Toch is het wel zaak om de vinger aan de pols te houden en als het moet aandacht voor te vragen."

Op dit moment telt de politie zo’n 77 man. Er zijn bovendien tien formatieplaatsen voor gemeentelijke handhavers, die in toenemende mate taken van de politie overnemen. "Op zich draait die nauwe samenwerking goed", constateert Van Mourik. Door het verdwijnen van de Stichting Veiligheidszorg Smallingerland heeft geen grote gevolgen, legt de burgemeester uit naar aanleiding van vragen van raadslid Johanna Mast van SmallingerlandsBelang. Alleen voor de beveiliging van bedrijven heeft het gevolgen. "Bedrijven moeten de beveiliging nu zelf regelen en betalen."