Hurdegariper krijgt black-out en rijdt auto's aan

Publicatie: do 04 oktober 2018 09.49 uur

LEEUWARDEN - Een 34-jarige automobilist uit Hurdegaryp heeft woensdagmiddag een aanrijding veroorzaakt op de Borniastraat in Leeuwarden. De man kreeg rond 15.50 uur een black-out en reed vervolgens zijn autoband lek op een vluchtheuvel. De auto reed vervolgens over een groenstrook en raakte twee bomen. Al 'spook rijdend' werden vervolgens meerdere auto's aangereden en beschadigd.

De politie is na het ongeval ter plaatse gekomen om de zaak te onderzoeken. Het rijbewijs van de 34-jarige man werd ingevorderd. De man raakte bij het ongeval gewond en hij is naar de spoedeisende hulp van het MCL in Leeuwarden gegaan.