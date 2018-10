'Mouwen opstropen voor werkgelegenheid Drachten'

Publicatie: do 04 oktober 2018 09.42 uur

DRACHTEN - De kritiek op gemeente Smallingerland als het gaat om het creëren van werkgelegenheid was niet mals. Wethouder Robert Bakker neemt de aanbevelingen van de speciale taskforce werkgelegenheid ter harte. "Wij willen de de mouwen opstropen."

Volgens hem wordt er gewerkt aan een plan van aanpak met duidelijk doelen. Hij stelt ook dat er niet te negatief gedaan moet worden. "Het Innovatiecluster is uiterst succesvol gebleken. Sommige dingen zie je niet en dat kunnen we best beter communiceren."

Fractievoorzitter Klaas van Veelen van de ChristenUnie bleef desalniettemin kritisch. "Het wordt nu tijd dat het niet bij woorden blijft. Dat er van alles gebeurt, horen we jaar in jaar uit. Toch blijkt dat het niet lukt? Waarom niet?"

Andere partijen haalden de magere acquisitieresultaten aan. Ook het aanbod van Piet Fellinger van Neopost namens het Innovatiecluster tijdens de Ronde Tafel van twee weken geleden kwam meermaals aan bod. Het CDA stelde zelfs een motie op om het college op te dragen met een plan van aanpak te komen en hier de uitnodiging van de heer Fellinger om het Innovatiecluster er nauw bij te betrekken aan te nemen. Raadslid Minke de Voor hield de motie echter aan, omdat er momenteel al aan een plan van aanpak wordt gewerkt.