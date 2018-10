Vragen over sloop â€˜cultureel erfgoedâ€™ Drachten

Vragen over sloop ‘cultureel erfgoed’ Drachten

Publicatie: do 04 oktober 2018 09.42 uur

DRACHTEN - De sloop van 34 woningen aan de Geelgorsstraat en Dwarsvaart in Drachten houdt de gemoederen bezig. PvdA Smallingerland stelde dinsdagavond vragen aan de wethouder over het voornemen van Accolade. "Is de wethouder op de hoogte van het feit dat slopen tegen de wil en wens van bewoners is en dat het om cultureel erfgoed gaat?", vroeg PvdA-raadslid Henk Hofstra zich af.

Wethouder Eric ter Keurs gaf aan dat woningcorporatie Accolade tot dusver de gemeente voorspiegelt dat meer dan zeventig procent van de bewoners voor de plannen is. Berichten in de media over de protesten op een bewonersavond zouden dan niet kloppen. "Ik ben geneigd af te gaan op de corporatie, die aangeeft dat men wel mee wil werken."

De woningen worden getypeerd als klassieke voormalige arbeidershuizen, waar veel historie rond de sociale klasse van Drachten zit. De woningen zijn door de gemeente echter niet als monumenten aangewezen, waardoor het ook geen beschermd cultureel erfgoed is. "Accolade is van plan te slopen en ziet renovatie niet zitten", gaf Ter Keurs aan op de vraag of er druk uitgeoefend kan worden om de woningen op te knappen in plaats van te slopen.

De raad kan eventueel de woningen nog aanmerken aan ‘gemeentelijke monumenten’. De vraag is echter of een discussie hierover niet te laat komt. ChristenUnie-raadslid Ammy van Eerden vroeg zich nog af of nieuwe woningen financieel haalbaar is voor de minima die er nu worden. Ter Keurs gaf daarop aan dat de huurprijzen naar alle waarschijnlijkheid stijgen, maar dat dat gecompenseerd wordt door een lagere energierekening. "Maar daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken."