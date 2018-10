Medewerker Valet-parking betrekt woning klant

Publicatie: wo 03 oktober 2018 16.31 uur

GORREDIJK - Een 'vakantie vierend' gezin uit Gorredijk keek maandagavond vreemd op toen ze op hun vakantieadres werden gebeld door de buurman. Hij meldde dat hun woning aan 't Leantsje betrokken was door een onbekende man en zijn Filipijnse vriendin. De buurman had gezien dat er licht in de woning brandde en had al poolshoogte genomen. Het stel had hem gezegd dat zij in het huis mochten verblijven tijdens de vakantie. Dat was echter niet het geval.

De politie is omstreeks 23.00 uur ingeschakeld en de 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en zijn 30-jarige vriendin zijn door agenten bij de woning aangehouden. De vrouw verblijft volgens de politie ook nog mogelijk illegaal in Nederland.

Het stel was aan de sleutel en adres van de woning in Gorredijk gekomen via een parkeerbedrijf in de buurt van Schiphol bij Amsterdam. De vakantievierders uit Gorredijk hadden hun auto en sleutels (met daaraan ook de huissleutels) afgegeven aan deze Valet-parking. De auto wordt dan vanaf Schiphol door een werknemer weggereden naar elders waar de auto wordt geparkeerd. Omdat alle gegevens bekend waren bij deze werknemer kon hij ook het huis betrekken met zijn vriendin.

Volgens de politie maakten de verdachten al volledig gebruik van alle voorzieningen in de woning. Nadat compleet duidelijk was dat dit alles zonder toestemming was van de eigenaren van de woning zijn zowel de man als zijn vriendin aangehouden en ingesloten voor verhoor en onderzoek. In de woning werden tevens drugs aangetroffen die van de verdachten zijn.

Ook de auto, die voor de woning stond, is ook in beslag genomen. Het lijkt er op dat deze ook zonder toestemming door de man is meegenomen. Tevens was de man in het bezit van nog meer autosleutels waar de politie onderzoek aan doet. Mogelijk heeft hij van meer woningen gebruik gemaakt terwijl de eigenaren op vakantie waren.