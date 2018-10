Bouw Campus DamwÃ¢ld gegund aan Dijkstra Draisma

Bouw Campus Damwâld gegund aan Dijkstra Draisma

Publicatie: wo 03 oktober 2018 15.44 uur

DAMWâLD - De stichting Campus Damwâld, de gemeente Dantumadiel en Bouwgroep Dijkstra Draisma hebben woensdag het vertrouwen in elkaar uitgesproken: Bouwgroep Dijkstra Draisma bouwt het nieuwe onderwijsgebouw, een nieuwe sporthal en verzorgt het ontwerp voor de herinrichting van de Badhúswei in Damwâld. De bouw start medio 2019 en wordt naar verwachting in juni 2020 opgeleverd. Het gaat om een investering van zo'n 9 miljoen euro.

Dankzij de nieuwbouw komt de wens van schoolbesturen en de gemeente uit om belangrijke activiteiten met elkaar te verbinden. Het onderwijs voor ROOBOL en PCBO komen samen met de sporthal letterlijk onder één dak. Bovendien biedt de sporthal faciliteiten voor regionale sportverenigingen. Het gebouw wordt daarnaast verbonden met de omgeving, waaronder het parkje, woonvoorzieningen en kindcentrum De Blokkedoaze.

Duurzaam, gasloos en circulair gebouw

Duurzaamheid behoort tot de kernwaarden van dit plan. Het is dan ook logisch dat het gebouw geen gasaansluiting krijgt, maar all-electric voorzien wordt van energie. De benodigde warmte wordt opgewekt door middel van lucht-water-warmtepompen. Zonnepanelen leveren de benodigde energie op en dankzij alle maatregelen die getroffen worden, waaronder goede isolatie, is het gebouw energieneutraal.

Ondernemer Biense Dijkstra: "Bij dit project valt alles keurig op z’n plek. Door het realiseren van een duurzaam gebouw waarbij onderwijs en sport samenkomen krijgen kinderen een nieuwe uitdagende leeromgeving in een toekomstbestendig gebouw. Ook ben ik als inwoner van Damwâld apetrots dat wij dit prachtige project mogen bouwen."