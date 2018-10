Aanpak overlast fietsenstallingen Drachten

Publicatie: wo 03 oktober 2018 15.35 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland gaat maatregelen nemen om overlast bij fietsenstallingen te voorkomen. Recentelijk werd de fietskelder bij het nieuwe busstation geopend. Wethouder Robert Bakker werd al snel op de problematiek geattendeerd. "Met extra borden en handhaving gaan we dit oppakken. Fietsen, die verkeerd staan, verplaatsen we nu nog op een ludieke manier. Later wordt het beboet."

De sluiting van de fietsenstalling bij de Hema hangt ook nog in de lucht. "De huidige beheerder gaat met pensioen en er is geen vervanging." Vanwege de kosten, naar verluidt 140.000 euro per jaar, wordt de bewaakte stalling gesloten. CDA-raadslid Karin van der Velde deed nog de suggestie om uitkeringsgerechtigden, mensen tot afstand op de arbeidsmarkt of misschien zelfs asielzoekers in een mogelijk beheer te betrekken. Wethouder Bakker toonde zich welwillend en gaf aan daar 'nog eens goed naar te kijken'.