Let op: verkeershinder bij Drachten A7 Zuid

Publicatie: wo 03 oktober 2018 11.46 uur

DRACHTEN-AZEVEN - Het verkeer op de N381 moet de komende tijd rekening houden met hinder. Het knooppunt bij Drachten (A7 Zuid) krijgt een nieuwe laag asfalt en de weg wordt daarom enige tijd afgesloten voor het verkeer. De werkzaamheden vinden plaats van begin tot eind oktober. Ook de Opgong richting Ureterp (N917) krijgt in deze periode een nieuwe laag asfalt.

Weekendafsluiting N381

Van vrijdag 12 oktober 19.00 uur t/m maandag 15 oktober 6.00 uur is de N381, ter hoogte van Drachten, inclusief op- en afritten afgesloten. Het bedrijventerrein is te bereiken via een omleidingsroute: Azeven Noord, Hegebrechsterloane en Opgong. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Frieschepalen of Gorredijk.



Tijdens deze weekendafsluiting wordt in de nacht van zaterdag op zondag aan het viaduct en de Curielaan gewerkt. Dan is er geen verkeer mogelijk naar het bedrijventerrein. Dit is van zaterdag 13 oktober 19.00 uur tot zondag 14 oktober 6.00 uur.

Weekafsluiting Opgong

Van maandag 15 oktober 6.00 uur t/m vrijdag 19 oktober 20.00 uur is de Opgong (N917) afgesloten. Het verkeer richting Ureterp wordt met borden omgeleid.