Rechtszaak A7-blokkade start maandag

Publicatie: wo 03 oktober 2018 11.12 uur

LEEUWARDEN - Op 8, 9, 11 en 12 oktober 2018 behandelt de rechtbank in Leeuwarden de rechtszaak rondom de A7-blokkade. Voor het publiek zijn er door de rechtbank extra zittingszalen ingericht.

In totaal gaat het om 34 mensen die verdacht worden van het verhinderen van een vergadering of betoging, het versperren van de openbare weg en het veroorzaken van gevaar op de openbare weg. De rechtszaak vindt plaats op de rechtbanklocatie Leeuwarden, op 8, 9, 11 en 12 oktober.

Maandag 15 oktober wordt aangehouden als reservedag. De zitting vangt op maandag 8 oktober aan om 10.00 uur. De andere zittingsdagen is dat 9.00 uur. Vanwege de verwachte drukte zijn er extra zittingszalen gereserveerd voor publiek en pers, waar het verloop van de zittingen via een beeldscherm gevolgd kan worden. Mensen die de zaken willen bijwonen, moeten zorgen dat ze op tijd aanwezig zijn. Voor publiek geldt een verbod voor het maken van beeld- en geluidsopnames in het hele gerechtsgebouw.