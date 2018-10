Bestelbus in brand gezet, meerdere auto's vernield

Publicatie: wo 03 oktober 2018 10.24 uur

DRACHTEN - Op de Jade in Drachten is in de nacht van dinsdag op woensdag een bestelbus van Kobo Motoren in vlammen opgegaan. Ook zijn er meerdere autoruiten ingegooid bij een naastgelegen autozaak Jelle Talsma.

Om 3.00 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een voertuig brand. Bij aankomst van de brandweer stond de bus al in lichterlaaie. De brandweer heeft de bus geblust en kon na een goed uur weer retour naar de kazerne.

De forensische opsporing van de politie heeft woensdagochtend onderzoek gedaan. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

