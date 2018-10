Marktplaats-oplichtster krijgt taakstraf

Publicatie: di 02 oktober 2018 19.34 uur

HEERENVEEN - ASSEN (ADP) – Een 30-jarige vrouw uit Heerenveen is voor het oplichten van 46 mensen via Marktplaats veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur. Daarnaast is de vrouw een voorwaardelijke celstraf van acht maanden opgelegd.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden veertien maanden cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De rechter vond een celstraf niet passen, omdat de vrouw de zorg heeft voor een klein kind.

De Heerenveense plaatste tussen november 2015 en september van vorig jaar advertenties op Marktplaats waarin zij boeken en speelgoed aanbood. Ze deed dit onder een valse naam en met een vals telefoonnummer. Wel plaatste ze haar eigen bankrekeningnummer.

De kopers betaalden, maar kregen vervolgens niets. Door het rekeningnummer kwamen de agenten bij de vrouw uit. De vrouw lichtte niet in haar eentje de mensen op. Dit deed ze samen met haar drie jaar jongere vriend.

De twee hadden een huurschuld. De man werd eerder al veroordeeld tot vijftien maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. De vrouw moet ruim 2100 euro betalen aan de slachtoffers. Ze heeft een illegale winst van bijna 6000 euro binnengehaald. Ook dat bedrag moet ze betalen.