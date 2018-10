Nadieh uit Surhuisterveen pronkt op Boerenkalender

Publicatie: ma 01 oktober 2018 10.33 uur

SURHUISTERVEEN - De 30-jarige Nadieh Bruinsma uit Surhuisterveen pronkt dit jaar op de Boerinnen Kalender. Samen met nog vier meiden (woonachtig buiten de Wâlden) is Friesland dit jaar goed vertegenwoordigd met modellen.

Dit jaar gaven 310 plattelandsvrouwen zich op voor de boerinnenkalender, maar was er met 111 inschrijvingen ook veel animo voor de allereerste mannelijke variant. De selectie uit al deze aanmeldingen wordt op 5 oktober tijdens een show in Bathmen gepresenteerd aan pers en publiek.



Wat ooit begon als een initiatief om vooroordelen over boerinnen weg te nemen, wordt de kalender steeds meer een platform voor positiviteit omtrent de agrarische sector als geheel. De trots op het boerenleven of de agrarische afkomst is ieder jaar ook voor velen aanleiding voor deelname aan de veelbesproken agrarische pin-up kalender. Al sinds 2011 kunnen vrouwen van het platteland zich opgeven voor deze jaarlijkse uitgave. De mannelijke variant is er dit jaar echter pas voor het eerst. "Ieder jaar wordt er vanuit de doelgroep naar gevraagd en ook de vrouwen in ons kalenderteam vonden het na zeven jaar vol sexy boerinnen wel eens hoog tijd voor stoere boeren" aldus projectleidster Vesta Kauffman.

Meer informatie: www.boerendingen.nl

