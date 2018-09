Sunflare Solarteam gehuldigd in Drachten

Publicatie: zo 30 september 2018 21.13 uur

DRACHTEN - De leden van het Sunflare Solarteam uit Drachten zijn zondag gehuldigd in het centrum van Drachten. Ze kregen een oorkonde en flinke taart.

Nadat het team via de Drachtstervaart arriveerde, werd de boot uit het water gehaald en werd er nog een rit door Drachten gemaakt.

De zonnebootracers, oorspronkelijk afkomstig van ROC De Friese Poort in Drachten, werden in juli wereldkampioen in de A-klasse in Monaco.

