'Helden fan Hjir' in Buitenpost

Publicatie: zo 30 september 2018 19.00 uur

Op zondag 30 september is in Fryslân een nieuw muzikaal evenement gehouden: 'Helden fan Hjir'. In zoveel mogelijk dorpen en steden lieten Friese muzikanten van zich horen.

Ook in Buitenpost beklommen artiesten de verscheidene podia in het dorp. Optredens waren er onder meer in cadeauwinkel Op 'e Stâl, het sociaal-cultureel centrum It Koartling en bij OBS De Mienskip.

Ook optredens in het bloemenparadyske Kollum.

