Open dag Dierenartsenpraktijk Dokkum e.o.

Publicatie: zo 30 september 2018 13.53 uur

DOKKUM - Dierenartsenpraktijk Dokkum e.o. nodigt iedereen uit voor een uniek kijkje achter de schermen. Het pand aan de Hogedijken 106 staat open voor iedereen die altijd al eens in de operatiekamer heeft willen kijken, een verbandje heeft willen aanleggen en röntgenfoto's heeft willen beoordelen.

Daarnaast vindt er een demonstratie schapendrijven plaats, kun je ontsnappen uit een escaperoom en geeft KNGF Geleidehonden een presentatie. Jan Cooks 4 You bakt de lekkerste pizza's, er zijn poffertjes, ranja van de koe en boerenijs om van te smikkelen. De band Nancy and the Sinatra's zorgt tussendoor voor vrolijke noot. "Kortom een gezellige, volle dag voor jong en oud!"

