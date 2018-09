Veroorzaker ongeval op WÃ¢ldwei had veel te veel op

Veroorzaker ongeval op Wâldwei had veel te veel op

Publicatie: za 29 september 2018 17.22 uur

WARTEN - De veroorzaker van het ongeval op de Wâldwei (N31) bij Warten had veel te diep in het glaasje gekeken. Het gaat om een 46-jarige man uit Jubbega en hij botste vrijdagnacht rond 23.55 uur op een andere auto. Deze auto kwam op de kop in de sloot terecht. De 50-jarige bestuurder uit Leek en 50-jarige passagiere uit Siegerswoude konden zelfstandig uit het voertuig klimmen.

De bestuurder uit Jubbega bleek onder invloed van alcohol. Hij blies aan het bureau 900 ug/l. Zijn rijbewijs werd door de politie ingevorderd. Via ZSM kreeg hij een dagvaarding om voor de politierechter te verschijnen.