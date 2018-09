Zesde Lampex in Driezum

Publicatie: za 29 september 2018 11.25 uur

DRIEZUM - Na een jaar van afwezigheid vond dit jaar de zesde Lampex plaats. Voor velen weer de mogelijkheid hun eigen (fysieke) kunnen te testen en om als team uitdagingen aan te gaan.

Anders dan andere jaren was gekozen om het aantal kilometers dat gelopen moet worden drastisch te verminderen en het aantal hindernissen te vermeerderen. Deze kortere route zorgde voor meer variatie en spanning. Het kostte dan ook veel minder tijd mits het team zich aan de opdrachten hielden. Naar schatting was de afstand circa zeven kilometer, voorheen was dit het dubbele aantal.

Lampex staat voor Lytse AMPfibische EXpeditie. Het is afkomstig uit een traditie van het Engelse leger (Wampex) waarbij jonge rekruten een weekend lang taken kregen in, op, over, onder en met water.

De Lampex is een ‘lichte’ variant op de Wampex. Het is een evenement in en om Driezum-Wâlterswâld, waarbij deelnemers opdrachten krijgen rondom het water en met survival-elementen.

Aan de start verschenen een kleine 40 ploegen. Vanaf 20.00 uur vertrokken de deelnemers vanuit Driezum de duisternis in.

FOTONIEUWS