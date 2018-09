Officier: ongeval op WÃ¢ldwei was zelfmoordpoging

Officier: ongeval op Wâldwei was zelfmoordpoging

Publicatie: vr 28 september 2018 16.00 uur

LEEUWARDEN - Was een ongeval op de Wâldwei op 5 juni vorig jaar echt een ongeluk, of wilde de bestuurder van de BMW 328 die tegen een boom botste zichzelf van het leven beroven. De bestuurder, een 54-jarige Drachtster, en diens 14-jarige zoon raakten zwaargewond. Vrijdag stond de man terecht bij de Leeuwarder rechtbank, voor poging moord of doodslag. Officier van justitie Peter van der Spek kwam tot de conclusie dat moord of doodslag (op de zoon) niet kon worden bewezen.

Instabiele gemoedstoestand

Van der Spek zag wel voldoende bewijs voor zware mishandeling van de zoon. De officier gaat er vanuit dat de Drachtster bewust met een veel te hoge snelheid de Wâldwei is opgereden, in een slip raakte en tegen de boom knalde. Van der Spek achtte ook bewezen dat de man zijn vrouw meermaals heeft mishandeld. Daar zou ook de oorzaak liggen van de instabiele gemoedstoestand van de Drachtster. Zijn huwelijk was niet goed en zijn vrouw zou hebben aangegeven dat ze wilde scheiden.

'I just want to die'

Zij deed in september aangifte van mishandeling. De man zou haar met de vuist in het gezicht hebben geslagen en tegen de rug hebben geschopt. Ze zou al veel langer zijn mishandeld. De kinderen hadden dat bevestigd. De vrouw vertelde ook dat haar man had gezegd dat het ongeval op de Wâldwei helemaal geen ongeluk was, maar dat het van zijn kant een poging was om zichzelf van het leven te beroven. Kort na het ongeluk zou de Drachtster, die oorspronkelijk uit Ghana komt, in het Engels tegen de politie gezegd hebben 'I just want to die'.

Black-out

De man zou zelf niet goed weten wat er was gebeurd. Hij zou volgens hem een epileptische aanval gehad kunnen hebben, of een black-out. Volgens advocaat Bert de Boer zou het ook nog aan de auto gelegen kunnen hebben. Die was volgens de raadsman door 'een obscure reparateur' gerepareerd. Een psycholoog en een psychiater vonden het lastig om te beoordelen wat er met de Drachtster aan de hand was. De deskundigen adviseerden om de man ter observatie naar het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht te sturen.

Taalbarrière

Ook daar kwam men, mede vanwege de taalbarrière niet veel verder dan dat er geen aanwijzingen waren voor een psychiatrische stoornis. Maar het PBC kon ook niet uitsluiten dat de man psychisch wel iets mankeerde. De Drachtster zei zelf dat hij nooit de intentie heeft gehad om zichzelf van het leven te beroven. 'Het was een ongeluk', aldus de verdachte. Volgens advocaat De Boer blijkt op geen enkele wijze dat zijn cliënt het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt.

De rechtbank doet op 12 oktober uitspraak.