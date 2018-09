Luchtruim beschermd vanaf vliegbasis Leeuwarden

Publicatie: vr 28 september 2018 14.03 uur

LEEUWARDEN - Op 4 oktober 2018 neemt vliegbasis Leeuwarden de QRA-taak over van vliegbasis Volkel. Eén van de taken van de Koninklijke Luchtmacht is om adequaat te reageren op schendingen van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Om die reden staan 24 uur per dag, zeven dagen per week twee F-16's gereed. Dit wordt de zogenaamde Quick Reaction Alert (QRA) taak genoemd.

Nederland en België leveren bij toerbeurt QRA-jachtvliegcapaciteit. Dat gebeurt vanaf vliegbasis Leeuwarden of vliegbasis Volkel en de Belgische vliegbases Kleine-Brogel of Florennes. Van donderdag 4 oktober tot en met 21 november 2018 neemt vliegbasis Leeuwarden de bescherming van het luchtruim van de Benelux over van vliegbasis Volkel.

De QRA kan binnen enkele minuten opstijgen om een ongeïdentificeerd toestel te onderscheppen. De QRA taak wordt in nauwe samenwerking met het Air Operations Control Station (AOCS) in Nieuw Milligen uitgevoerd. Wanneer de gevechtsleiding van het AOCS opmerkt dat een vliegtuig het Nederlandse luchtruim binnenvliegt zonder radiocontact te maken, worden de F-16's van de QRA gealarmeerd om op te stijgen en het toestel te onderscheppen.