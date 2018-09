Reiki-therapeut 1 jaar de cel in voor verkrachting

Publicatie: vr 28 september 2018 13.45 uur

LEEUWARDEN - Een 68-jarige Reiki-therapeut uit Oudwoude is vrijdag door de rechtbank in Leeuwarden wegens verkrachting van een cliënte veroordeeld tot twaalf maanden cel. Dat is een beduidend zwaardere straf dan het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden eiste: de officier van justitie vorderde vier maanden cel plus vier maanden voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde dat de eis onvoldoende recht deed aan de ernst van de feiten.

De verdachte behandelde de vrouw medio december 2016 omdat ze tegen een burn-out aan zat. De vrouw belandde ontkleed op de massagetafel van de therapeut. Tijdens de behandeling raakte de therapeut haar borsten en haar geslachtsdelen aan. Ook is hij enkele malen met zijn vinger in haar vagina geweest. De vrouw was daar totaal niet op voorbereid. Bij een Reiki-behandeling gaat de behandelaar op zoek naar blokkades in het lichaam en probeert die op te heffen.

De verdachte had verklaard dat hij geprobeerd had onder andere rond de schaamstreek blokkades op te heffen. Hij zou geen seksuele bedoelingen hebben gehad. De rechtbank oordeelde dat de het aanraken van de geslachtsdelen wel degelijk aangemerkt konden worden als seksuele handelingen, die voor het slachtoffer 'volledig onverwacht' kwamen. Volgens de rechtbank heeft de man 'onverhoeds en voor haar (voor het slachtoffer – red.) onvoorzien gehandeld'.

De rechtbank acht bewezen dat de man het slachtoffer meermaals heeft verkracht. 'Hij heeft ernstig misbruik gemaakt van het in hem gestelde vertrouwen', luidt het vonnis. Door zo te handelen heeft hij het slachtoffer volgens de rechtbank ernstige psychische problemen bezorgd. De therapeut moet 5000 euro smartengeld aan het slachtoffer betalen, plus 551 euro voor kosten die zij heeft moeten maken.