Man uit Achtkarspelen steelt tube fixodent

Publicatie: vr 28 september 2018 13.12 uur

LEEUWARDEN - Een 45-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen is donderdagavond door de politie aangehouden nadat hij een winkeldiefstal had gepleegd aan het Cambuurplein in Leeuwarden. De man nam omstreeks 19.00 uur een tube fixodent mee zonder te betalen.

De dief werd betrapt door het winkelpersoneel en overgedragen aan de politie. De tube met kleefpasta had een waarde van 5,09 euro. De politie heeft de winkeldiefstal in onderzoek.