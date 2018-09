Stel uit De Tike te zien in programma 'Ik vertrek'

Publicatie: vr 28 september 2018 11.30 uur

DE TIKE - Jan en Martine Dijkstra uit De Tike zijn zaterdagavond te zien in het tv-programma 'Ik vertrek'. Ze hebben onlangs hun woning aan de Master de Jongwei verruild voor een avontuur in Frankrijk. De 58-jarige Jan was glaszetter en 50-jarige Martine was tekstschrijver.

In het gehucht Montaigue de Quercy hebben ze een pand uit 1800 met een lap grond gekocht. Daar willen ze twee gîtes voor de verhuur bouwen en één om zelf in te wonen. Na een emotioneel afscheid, wacht hen bij hun nieuwe plek een onaangename verrassing. De oud-eigenaar heeft doodleuk het water en de elektriciteit afgesloten en de bijbehorende meters meegenomen. Bovendien wordt het pand nog steeds bewoond; door ratten, vleermuizen en andere kleine beestjes. Het stel moet noodgedwongen uitwijken naar een tijdelijk appartement.

Het avontuur in Frankrijk is zaterdag te zien op NPO 1 om 21.30 uur.