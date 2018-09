Dokkum behoudt haar kernstatus

Publicatie: vr 28 september 2018 10.34 uur

DOKKUM - Dokkum behoudt de kernstatus in het provinciaal beleid. De ANNO-gemeenten hebben daarvoor succesvol gepleit. Dit is belangrijk voor de doorontwikkeling van stad en regio op het gebied van bedrijvigheid en wonen. Noordoost-Friesland is blij dat de provincie heeft geluisterd naar de zorgen over de voorgestelde abrupte koerswijziging. Het zou namelijk een negatieve impact hebben op regiostad Dokkum en de regio als geheel.

Er zijn bovendien recent grote investeringen gedaan. Zo maakt de aanleg van de Centrale As veel los. Er is onder andere een toenemende vraag naar bedrijfskavels. Het behoud van de kernstatus maakt de vestiging en uitbreiding van bedrijven beter mogelijk. "Noordoost-Friesland wil de komende jaren de ruimte voor doorontwikkeling en voor het benutten van de kansen die zich voordoen. Daarvoor moet de status van regiostad Dokkum ook voor de toekomst worden geborgd in de nieuwe omgevingsvisie van de provincie," aldus CDA-wethouder Esther Hanemaaijer.