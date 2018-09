Audi A4 gestolen in Boornbergum

Publicatie: vr 28 september 2018 10.24 uur

BOORNBERGUM - Een Audi A4 Avant Quattro uit 2006 is deze week gestolen in Boornbergum. De auto stond geparkeerd aan de Suderom in het dorp. De eigenaar had hem er woensdag 26 september om 22.00 uur geparkeerd en ontdekte de volgende dag (27 september) om 17.00 uur dat de auto verdwenen was.

Er is bij de politie aangifte gedaan van diefstal. De politie roept getuigen op om zich te melden.