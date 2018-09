Onwel geworden automobilist botst op paal

Publicatie: vr 28 september 2018 09.59 uur

TERWISPEL - Een onwel geraakte automobilist is vrijdag omstreeks 8.00 uur gewond geraakt bij een ongeval op de A7 bij Terwispel. De bestuurder van de auto raakte met zijn auto in de berm, draaide om zijn as en raakte een lantaarnpaal. Door de enorme klap tegen de lantaarnpaal, belandde de lampenkap boven op een ander voertuig.

Berger BCF was snel ter plaatse en kon het beschadigde voertuig snel wegrijden voordat er een file ontstond. De bestuurder is gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Deze is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het andere voertuig raakte wel beschadigde maar kon zijn weg vervolgen.