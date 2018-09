Centrumcross Surhuisterveen gaat niet door

Publicatie: do 27 september 2018 23.22 uur

SURHUISTERVEEN - De Internationale Centrumcross van Surhuisterveen gaat komende winter niet door. Stichting Wielercomité Surhuisterveen heeft met pijn in het hart besloten dat er geen 23ste editie komt. De overvolle kalender in de periode tussen kerst en de jaarwisseling speelt de Centrumcross al jaren parten. De internationale competities zijn de oorzaak. Willen we doorgaan dan is de enige optie dat we een plek krijgen in één van de competities.

Daarnaast heeft Surhuisterveen, na het succesvolle NK begin dit jaar, zich opnieuw gemeld bij de KNWU voor een volgende titelstrijd. Belangrijke speerpunten in 2019 zijn de 38ste Profronde op dinsdag 30 juli en de Pieter Weening Classic op zaterdag 27 juli. Voor de lente van 2019 wordt een derde aansprekend evenement voorbereid.