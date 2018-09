Coalitie schept verwarring met supermarktmotie

Publicatie: do 27 september 2018 23.22 uur

DOKKUM - Een motie van FNP, CDA, ChristenUnie en Algemeen Belang Dongeradeel zorgde donderdagavond tijdens de raadsvergadering in Dongeradeel voor veel verwarring. FNP raadslid Lolke Folkertsma lichtte de Friestalige motie wel toe, maar oppositiepartijen en wethouder Esther Hanemaaijer spraken van een onduidelijke en tegenstrijdige motie. Bij de gemeente Dongeradeel is op dit moment ook nog geen concrete aanvraag binnengekomen voor een nieuwe supermarkt. Toch werd er in de motie gesproken van een krampachtige gemeente en werd er opgeroepen om soepeler met aanvragen van supermarkten om te gaan.

“Ik haw noch nooit een moasje sjoen dy’t sa dûbel is”, zei Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal. “En it wurdt my yn it beantwurdzjen fan de fraagjen noch hielty net dúdlik.”

Kootje Klinkenberg van de PvdA vond de motie ook zeer opmerkelijk. “Als dit doorgaat heeft u geen supermarktvisie meer nodig.” Dat proces is al enkele maanden gaande en hierin worden alle aspecten meegenomen. “Supermarktondernemers hebben die visie omarmt. Nu gaan wij als gemeenteraad wat er tussendoor fietsen. Dat levert nog meer verwarring op, dit helpt niet. U zet ondernemers alleen maar verder achterop”, zei Anton van der Aar van de VVD.

Wethouder Esther Hanemaaijer was ook niet blij met de motie, die overigens ook door haar eigen partij werd ingediend. “Ik had graag gezien dat we het proces konden afmaken, zoals we dat in zijn gegaan”, en daarmee doelde ze op de supermarktvisie. Van de PvdA kreeg ze nog een scherp advies mee. “Weet u wat ik zou doen als ik u was? Leg de motie naast u neer, dat is nog nooit gebeurt”, aldus Klinkenberg van de PvdA. Dat was uiteindelijk niet nodig. De coalitie diende de motie niet in en er hoefde niet over gestemd te worden.