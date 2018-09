Zondag aanstaande: Huldiging Drachtster solarteam

DRACHTEN - Aanstaande zondag 30 september vindt in het centrum van Drachten de huldiging plaats van het Drachtster Sunflare solarteam. Het team werd in juli in Monaco wereldkampioen in de A-klasse van de zonneboot-races.

Als blijk van waardering overhandigt wethouder Piet de Ruiter namens het gemeentebestuur een oorkonde voor deze bijzondere prestatie. Deze onderscheiding wordt ook uitgereikt vanwege de positieve uitstraling van de overwinning voor Smallingerland. De huldiging vindt plaats op de Open Zondag bij het carillon waar het team om 13.30 uur zal aankomen. Na de huldiging volgt een korte toer door het centrum van de bemanning én de solarboot.

Het team, gestart als studententeam van ROC Friese Poort, heeft zich in een paar jaar tijd enorm ontwikkeld op het gebied van (internationale) solarraces. Na een aantal wedstrijden en voorrondes in binnen- en buitenland werd het Sunflare solarteam afgelopen juli wereldkampioen in Monaco. Onderdelen waarop het team als winnaar uit de race kwam, waren onder andere een timetrial over 39 kilometer, een endurance, een sprint en een topspeed.

De huldiging vindt plaats tijdens de open zondag in het centrum van Drachten, met als thema Duurzaamheid.