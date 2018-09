Harkemasters bekogelen auto met keien: werkstraf

wo 26 september 2018

LEEUWARDEN - De klap die een 32-jarige inwoner van Augustinusga op 30 april 2016 uitdeelde in de feesttent aan de Bosk in Harkema, bracht een kettingreactie van ongekende proporties teweeg. De klap was bestemd voor iemand waar de Stynsgeaster al langer gedoe mee had. De man zou hem de hele avond hebben uitgedaagd. Na de klap ontstond een massale vechtpartij in de feesttent. De politie rukte met verschillende eenheden uit en het feest werd uiteindelijk beëindigd.

Taxi besteld

Zes vrienden uit Harkema gingen naar de kroeg. Uren later besloten ze om naar Augustinusga te gaan, om verhaal te halen bij de Stynsgeaster. Dat liep volledig uit de hand. Op 9 april zaten drie Harkemasters bij de politierechter, woensdag was het de beurt de overige drie. Twee van hen, 22 en 29 jaar, verschenen op de zitting, een 24-jarige Harkemaster liet verstek gaan. Ook de Stynsgeaster en diens partner hadden een dagvaarding gekregen. De Harkemasters hadden vroeg in de ochtend een taxi besteld om naar de woning van de Stynsgeaster te gaan.

'Achteraf heel dom'

Eerst hadden ze het verkeerde huis te pakken, maar eenmaal bij de juiste woning belden ze aan, tikten ze op de ramen en bonsden ze op de deur. Daarbij zou een ruit gesneuveld zijn. Op de vraag van de rechter wat de mannen bezielde om in het holst van de nacht naar Augustinusga te gaan, antwoordde een van hen dat het 'achteraf gewoon heel dom' was. 'Het komt heel raar en beroerd over. Ik weet dat het niet had gemoeten, maar je hebt een biertje op', zei de ander.

Spookverhalen

De mannen gingen weg toen ze het scherm van een mobiele telefoon zagen oplichten. 'We dachten laten we maar weggaan, voor we op beeld staan en er allemaal spookverhalen komen', zei de 29-jarige. De zes vertrokken, maar daarmee was het nog niet afgelopen. De bewoners hadden een vriend en de politie gebeld. De politie wilde niet komen, de vriend schoot in een shovel te hulp. De shovel kwam verder niet in het verhaal voor, maar de bewoners waren ook in hun auto's gestapt.

Keien gegooid

De vriendin van de Stynsgeaster (28) kwam de Harkemasters op de Boskamp tegen. Vanaf dat punt lopen de verhalen uiteen. De vrouw zei dat ze de verdachten wilde zoeken. 'Ik dacht als de politie komt, weet ik waar ze zijn'. De verdachten beweerden, net als hun drie vrienden eerder hadden gedaan, dat de vrouw op hun was ingereden. Ze moesten rennen en springen voor hun leven. Twee gingen achter een boom staan, een paar hadden keien naar de Opel Astra gegooid. Een kei verbrijzelde een zijruit van de Opel, een tweede knalde dwars door de voorruit. De vrouw zei dat ze door de beschadigde ruit en doordat ze glas in haar ogen had, nauwelijks iets zag. Ze was de stoep op en door het gras gereden om zo om de mannen heen te rijden. 'Ik dacht ik moet hier weg', zei ze. Ze bestreed dat ze bewust op de verdachten was ingereden.

Gelijke monniken

Officier van justitie Margreeth Meijer dacht daar anders over, zij eiste voor de vrouw -wegens bedreiging- een werkstraf van 70 uur. Diezelfde straf eiste de officier voor de Harkemasters, ook hun kameraden kregen in april taakstraffen van 60 en 70 uur. 'Gelijke monniken gelijke kappen', redeneerde Meijer. De rechter volgde wat de Harkemasters betrof de eis, de Stynsgeaster kreeg voor de mishandeling in de feesttent een boete van 250 euro. Zijn partner werd vrijgesproken. Beuker was er niet van overtuigd dat de vrouw de opzet heeft gehad de Harkemasters aan te rijden of te bedreigen. De vrouw was wel erg onverstandig geweest, vond de rechter. 'Dit had u niet moeten doen. U zoekt het gevaar op'.