Klacht over geluid busremise in Drachten onterecht

Publicatie: wo 26 september 2018 16.46 uur

DRACHTEN - Een inwoner van Drachten moet accepteren dat hij nabij een busremise aan de Pascallaan woont en daarbij geluidsoverlast ervaart. De Raad van State in Den Haag oordeelde woensdag dat zijn klacht ongegrond is.

De Drachtster woont midden op het bedrijventerrein bij zijn autoschadeherstelbedrijf. Hij besloot een zaak aan te spannen nadat de busremise van Arriva werd gerealiseerd. Hij vindt dat het gemeentelijke bestemmingsplan ten onrechte de busremise mogelijk heeft gemaakt. Bovendien vindt hij dat de busremise geluidsoverlast veroorzaakt. Hij ervaart overlast van het geluid van ronkende bussen en van de alarmering van bussen die achteruit rijden.

De Raad van State is het niet met de klachten eens en verklaarde het beroep ongegrond. De raad vindt dat de gemeente het bestemmingsplan mocht aanpassen. De raad stelt ook dat de Drachtster bij de aankoop van zijn perceel op de hoogte was van de planologische situatie. Hij woont volgens de raad op een bedrijventerrein en niet in een rustige woonwijk. Aan een bedrijfswoning komt planologisch een geringere bescherming toe, aldus de raad.