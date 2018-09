Burgumer (42) steelt 5000 euro van ex-vrouw

Publicatie: wo 26 september 2018 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een Burgumer (42) zat woensdag bij de politierechter omdat hij 5000 euro uit de auto van zijn ex-vrouw en haar nieuwe partner zou hebben gestolen. De man ontkende, tenminste dat deed hij toen hij woensdag tegenover rechter Chris Beuker zat. Eerder had hij bij de politie toegegeven dat hij het geld had gestolen. Maar dat was dan wel weer in tweede instantie, eerst had hij gezegd dat hij van niks wist. In het dossier las de rechter dat de Burgumer op een gegeven moment aan de rechercheurs die hem verhoorden, had gevraagd wat er zou gebeuren als hij zou bekennen.

Frankrijk

Nadat die vraag was beantwoord, had hij de diefstal bekend en gezegd dat hij alles aan de rechter zou uitleggen. Dat draaide dus uit op een regelrechte ontkenning. De Burgumer zei dat hij bij de politie had bekend omdat hij weg moest, hij moest de kinderen van school halen. Het geld was in de nacht van 6 op 7 januari van dit jaar gestolen, uit de auto van de ex en haar nieuwe vriend. Die stonden op het punt om te gaan verhuizen. 'Naar Frankrijk', zei de verdachte. Daar hadden ze een boerderij van 1,1 miljoen gekocht, wist hij. 'En ze hebben mij achtergelaten met alle schulden'. En de twee kinderen wonen bij hem.

Bloed op glassplinter

Er was wel een probleem: het geld was verstopt onder het deksel van het reservewiel, in een witte envelop, achterin de auto. Degene die het had gestolen moest daarvan weten. De dief had de achterruit ingeslagen en een spoor achtergelaten: op de greep van het deksel en op een glassplinter waren bloeddruppels aangetroffen. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzocht het en kwam tot de conclusie dat het bloed van de Burgumer was. Die zei dat hij iets eerder had geholpen met bedden uit de auto te halen.

Met de noorderzon vertrokken

'Ik heb wel vaker wondjes aan de handen, misschien heb ik mij gestoten. Dit is het zoveelste geintje dat ze mij probeert te flikken', zei de man. Een onaannemelijk verhaal, vond officier van justitie Margreeth Meijer. 'Dat valt slecht te rijmen met bloed op een glassplinter'. Meijer was ervan overtuigd dat de Burgumer het geld had gestolen. Hij had ook een motief, vond de officier. De man verwijt zijn ex dat zij met de noorderzon is vertrokken en hem met een boel schulden heeft laten zitten.

Werkstraf teveel van het goede

'Ik zie een heleboel frustratie', zei Meijer. Zij eiste een werkstraf van 90 uur. Ook de rechter had geen twijfels: 'Het kan bewezen worden dat u dit gedaan heeft'. Het bepalen van een straf vond Beuker lastiger. Hij hield er rekening mee dat de verdachte de zorg heeft voor zijn twee kinderen. 'Een werkstraf ernaast is wellicht wat teveel van het goede'. De rechter legde een geheel voorwaardelijke werkstraf van 50 uur op. 'Omdat ik oog heb voor uw situatie en als waarschuwing dat u dit soort dingen niet meer moet doen'.